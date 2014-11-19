القضاء الإداري : حرمان السائق من رخصته إذا ارتكب حادث أدى للوفاة أو الإصابة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته نائبى رئيس مجلس الدولة، حكمًا بتأييد قرار إلغاء رخصة قيادة درجة أولى لسائق سيارة نقل بالبحيرة وحرمانه منها بعد ان دهس طفلا بالصف الخامس الابتدائى ترتب عليه حدوث إصابات بالغة به نتيجة جنون السرعة.

وكانت إدارة المرور بمحافظة البحيرة قد منحت احد السائقين رخصة قيادة بالدرجة الاولى دون ان تجرى له اية اختبارات حقيقية ثم دهس طفلا 10 سنوات نتيجة للسرعة الجنونية باحد شوارع مدن البحيرة تمثلت فى جرح قطعى بالعنق ونزيف بالبطن فقامت ادارة المرور بالغاء الرخصة وقررت اعادة اختباره من جديد وعند عقد امتحان الاختبار الفنى فى القياداة كانت المفاجأة انه رسب فى الاختبار ثم منحته ثلاثة اشهر اخرى للتقدم للامتحان فكانت المفاجأة الاكبر انه رسب ايضا للمرة الثانية

قالت المحكمة فى حيثياتها ان المشرع الزم الكافة بان يكون استعمال الطرق ايا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الارواح او الاموال للخطر او يؤدى الى الاخلال بأمن الطريق العام او يعطل او يعوق استعمال الغير له , وانه فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص او اصابته فانه يكون لادارة المرور الغاء رخصة القيادة ولا يتم اعادة منحه رخصة قيادة جديدة بذات الدرجة الا بعد اجتياز ذات شروط طالب الترخيص واهمها اجتيازه للاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وادابه وبعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر لاحد المراكز او المدارس المعتمدة من الادارة العامة للمرور

وأضافت المحكمة انه لا يفوتها ان تشير – وهى جزء من نسيج هذا الوطن – ان ما كشفت عنه تلك الدعوى من رسوب المدعى قائد سيارة النقل مرتين فى اجتياز الاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وادابه للحصول على الرخصة الجديدة بذات درجتها حال انه كان حاصلا على رخصة قيادة للدرجة الاولى لقيادة سيارة نقل يكشف عن خلل جسيم فى عمل ادارات المرورفيما يتعلق بالاهمال فى التحقق من قواعد اجتياز الاختبار الفنى فى القيادة وهو الشرط الجوهرى لمنحه رخصة القيادة مما يقطع بانه حصل على رخصة القيادة من الدرجة الاولى دون اختبارات حقيقية بطريق المحاباة وهو الامر المحظور فى الدساتير الحديثة ودون الاجتياز الفعلى للاختبار الفنى فى اصول القيادة وقواعد المرور وادابه الامر الذى يستنهض همة وزير الداخلية لمحاسبة ضباطه المسئولين بادارة المرور بالبحيرة ممن منحوا المدعى رخصة القيادة بالدرجة الاولى على نحو يخالف الواقع والقانون مما نجم عنه دهس الطفل واحداث الاصابات الخطيرة الموصوفة بالتقرير الطبى

وذكرت المحكمة، أنه بحكم ما وسده اليها الدستور والقانون تسجل انه فى ضوء الدستور الجديد المعدل لعام 2014 الذى جعل الحياة الامنة حق لكل انسان والزم الدولة بتوفير الامن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على اراضيها فانه يتوجب على ادارات المرور المختصة ان تقوم بدورها المنوط بها قانونا نحو التحقق والاستيثاق من صلاحية طالب الرخصة فى معرفة اصول وفن قواعد القيادة وادابها , وهو ما ساهم بشكل كبير فى كثرة حوادث المرور على الطرق وحصد الاف الارواح من الابرياء ممن يفتقدون اصول القيادة وادابها ونتيجة حتمية لغياب المراقبة المرورية الواجبة فى الطرق وغياب سلطة الردع الفورى لتنفيذ احكام القانون الذى لا يعوضه الاجهزة الالكترونية الحديثة فى الدول النامية التى تستدعى ذاكرتها تعلم الثقافة المرورية السليمة , على نحو جعل مصر تحتل مكان الصدارة فى حوادث الطرق على مستوى العالم وهو ما رصدته منظمة الصحة العالمية بفعل من يتغافل عن تطبيق أحكام القانون.

واختتمت المحكمة حكمها بأنه لا يفوت المحكمة كذلك ان تشير – والقضاء ضمير الامة – الى ان قواعد المرور وادابه باتت فى خطر حقيقى بين الفوضى الناجمة عن عدم تطبيق القانون بحزم وبين الزحام المترتب على عدم وضع الاستراتيجيات الجادة التى تكفل القضاء عليه بما يهدد ارواح الناس وممتلكاتهم , ذلك ان زياردة الفوضى تؤدى الى زيادة الزحام والناتج هو ضياع الساعات الاقتصادية للمجتمع واهدار قدراته وذلك على الرغم من ان الدول الديمقراطية الحديثة تتخذ من احترام قواعد المرور وادابه سلوكا حضاريا ومراة تكشف عن مدى تقدم الامم, وهو ما يتوجب فيه على الاسر المصرية ان تساهم فى غرس ذلك السلوك لابنائها ,فغياب الثقافة المرورية لدى الصغاريسهم فى تفاقم المشكلة الامر الذى يلقى عبئا كبيرا على وزارة التربية والتعليم ان تبحث عن طريق خبراء التربية وعلم النفس وضع مادة سلوكية فى المدارس لتعليم الصغار والقيم الحضارية والسلوكية فى الاداء الامثل لمواجهة تلك العقبات المرورية مما يساهم فى تعظيم قيم السلوك الرشيد لتحقيق الامن والطمأنينة لافراد المجتمع لتعود لمصر ريادتها بين الأمم.