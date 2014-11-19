ناشط نوبي يطلق مبادرة لنزع فتيل أزمة مشروع قانون إعمار النوبة بأسوان

أطلق هاني يوسف الناشط النوبي بأسوان مبادرة للتفاهم والحوار بين قيادات القبائل العربية والنوبيين حول أزمة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لأعمار وتنمية النوبة ، الذي أعلنت عنه وزارة العدالة الانتقالية مؤخرا.

وقال “يوسف” أن جميع قبائل أسوان العربية والنوبيين يعيشون جنبا الي جنب منذ مئات السنين ويسود بين الجميع مشاعر الود والاحترام والتقدير المتبادل لذلك يجب عقد جلسة نقاشية بشكل مصغر بين بعض ممثلي القبائل العربية وعدد من الشخصيات النوبية حثي لا تحدث فتنة بين ابناء أسوان -لا قدر الله – بشان مشروع القانون الخاص بانشاء الهيئة العليا لاعمار النوبة والتي تهدف اساسا الي اعطاء حقوق النوبيين التاريخية.

واشار الي انه يتطلع لوضع حلول للازمة الحالية بدلا من تركها تتفاقم بدون مبرر خاصة وان عقلاء أسوان قادرون علي حل أي ازمة تواجه ابناء المحافظة نظرا لتمتعهم بالحكمة والعقول المستنيرة .

> وأكد انه يتطلع الي ان يشارك في هذا الاجتماع المصغر مجموعة من قيادات القبائل العربية باسوان منهم علي سبيل المثال لا الحصر الشيخ السيد الادريسي والدكتور منصور كباش رئيس جامعة اسوان من اجل وضع حلول حاسمة لنزع فتيل الأزمة الحالية في مهدها ويري أن محافظة أسوان غنية بالموارد الطبيعية ، وكل أبناءها سواء من القبائل العربية او النوبيين يطالبون بتنميتها بالكامل حتي تعم الفائدة علي الجميع بحيث لا تكون التنمية قاصرة علي بحيرة ناصر فقط .

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