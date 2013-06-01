خبراء نفسيون: الخروج والتنزه مع الأصدقاء يقلل من أعراض الاكتئاب

كتب : سارة سعيد منذ 16 دقيقة

يتعرض الإنسان للكثير من الضغوطات طوال الأسبوع، نتيجة التوترات التي يتعرض لها في العمل أو مع الأهل والأصدقاء، وإهمال الشخص لذاته والاستسلام لهذه الضغوطات يدفع الإنسان بالنهاية إلى الاكتئاب والرغبة في العزلة والبعد عن العمل وعدم إنجاز أي شيء.

وينصح الخبراء النفسيون الأشخاص الذين يتعرضون لضغط وتوتر دائم، بالخروج والتنزه من حين لآخر، خاصة في حالة ازدياد الضغوط المحيطة به، فالتنزه في أماكن مفتوحة يتيح للأشخاص التنفس والبعد عن التوتر، ويساعدهم الخروج في الهواء الطلق والمساحات الخضراء على خروج الشحنة السلبية داخلهم الناتجة من كثرة الضغط.

ويقول الخبراء إن على الأفراد أن يعدوا برنامجا للتنزه أسبوعيا على الأقل، والخروج مع الأهل او الأصدقاء المقربين، والبعد عن أي عوامل تساعد على زيادة التوتر الداخلي، ويساهم ذلك في رفع المعنويات والتخلص من الضغط الداخلي للفرد، ويقلل من أعراض الاكتئاب التي يمكن أن يتعرض لها، ومن ثم الرجوع مرة ثانية للعمل واستقبال ضغوطات أخرى، يتخلص منها ثانية عند الخروج والتنزه.