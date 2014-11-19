مدرس يعرض أفلام إباحية داخل مكتبة بمدرسة إعدادي في الغربية

شهدت مدرسة التعليم الأساسي بقرية بلكيم التابعة لمركز السنطة ، عرض مدرس حاسب ألي بالمدرسة أفلام إباحية داخل غرفة مناهل المعرفة أثناء تواجد طلاب الصف الثالث الإعدادي .

وتقدم عدد من أولياء الأمور بشكوى جماعية لمدير المدرسة محمد عويس والذى قام بالتحقيق في الأمر وباستجواب الطلاب أكد الطالب فتحى . م بأن المدرس قام بعرض أفلام اباحية أثناء وجود الطلاب جميعهم بالمعمل .

يذكر أن المدرسة شهدت محاولة طلاب الاعتداء الجنسي على طالبة تدعى اسراء . و بالصف الثاني الإعدادي وقد قام بعض الطلاب بالتحرش بها وتمزيق ملابسها ولم يتم عمل محضر رسمي بالواقعة.

ومن المقرر عقد اجتماع مجلس أمناء “أولياء الأمور” غدا لبحث المشكلة واتخاذ اللازم .