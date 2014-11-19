أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مدرس يعرض أفلام إباحية داخل مكتبة بمدرسة إعدادي في الغربية

Google+ Print
مدرس يعرض أفلام إباحية داخل مكتبة بمدرسة إعدادي في الغربية مدرس يعرض أفلام إباحية داخل مكتبة بمدرسة إعدادي في الغربية

ارشيفية

شهدت مدرسة التعليم الأساسي بقرية بلكيم التابعة لمركز السنطة ، عرض مدرس حاسب ألي بالمدرسة أفلام إباحية داخل غرفة مناهل المعرفة أثناء تواجد طلاب الصف الثالث الإعدادي .

وتقدم عدد من أولياء الأمور بشكوى جماعية لمدير المدرسة محمد عويس والذى قام بالتحقيق في الأمر وباستجواب الطلاب أكد الطالب فتحى . م بأن المدرس قام بعرض أفلام اباحية أثناء وجود الطلاب جميعهم بالمعمل .

يذكر أن المدرسة شهدت محاولة طلاب  الاعتداء  الجنسي على طالبة تدعى اسراء . و بالصف الثاني الإعدادي وقد قام بعض الطلاب بالتحرش بها وتمزيق ملابسها ولم يتم عمل محضر رسمي بالواقعة.

ومن المقرر عقد اجتماع مجلس أمناء “أولياء الأمور” غدا  لبحث المشكلة واتخاذ اللازم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا