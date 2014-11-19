رئيس مدينة إسنا يعقد مؤتمرًا جماهيريا بمحافظة الأقصر

عقد بمدينة أسنا مؤتمر جماهيرى بحضور محمد أبو حسوب رئيس مركز ومدينة أسنا، و مديرى الأدارات وكلاء الوزارة والقيادات الشرطية والشعبيين والتنفيذيين بالمركز.

حيث نوقش خلال المؤتمر ضرورة العمل على إيجاد حلول مناسبة لكافة المشاكلات، التى يعانى منها المواطن بمدينة أسنا ، وأستمع لمطالب العشرات من أهالى المدينة ، والتى تلخصت فى الحصول على فرص عمل مناسبة ، ومشكلات الصرف الصحى والبيارات ، وهدم الأسوار المخالفة فى الطريق، والتى تعطل السير، كما تقدم مواطنين بطلبات الحصول على تراخيص بناء اكشاك ، وتقدم أولياء أمور طلاب المدرسة الثانوية الفندقية بطلب لرصف الطريق المؤدى للمدرسة وتأمين المدخل الرئيسى .

كما شدد على أهمية أزالة التعديات على أملاك الدولة ، وأعلن عن تنفيذ قافلة طبية أوائل الشهر القادم ، بعد التنسيق مع الأدارات الصحية ووكيل وزارة الصحة بالأقصر.