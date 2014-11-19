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طلاب الإخوان يواصلون التظاهر بجامعتي السادات والمنوفية

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طلاب الإخوان يواصلون التظاهر بجامعتي السادات والمنوفية طلاب الإخوان يواصلون التظاهر بجامعتي السادات والمنوفية

مظاهرات الإخوان- أرشيفية

 

نظم العشرات من الطلاب المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين ، بجامعة السادات وقفة احتجاجية ظهر اليوم الاربعاء أمام كلية تجارة ، تحولت إلى مسيرة ، احتجاجا على ما اسموة الانقلاب العسكرى ومطالبين بالافراج عن زملاؤهم المقبوض عليهم ، وعودة الرئيس المعزول محمد مرسى .

حمل المشاركين فى المسيرة لافتات منددة بالقوات المسلحة والشرطة ،وصور لزملائهم المقبوض عليه ،مرددين هتافات مناهضه للجيش والشرطة ومنها ” يسقط يسقط حكم العسكر ” ، ” الطلاب خط احمر ” ، ” الحرية للابطال ” ” مرسى راجع ” الأنقلاب هو الإرهاب “وأثارت الشعارات حفيظه طلاب المؤيدين للنظام الحالى وحاولوا تفريق الوقفه إلا أنها انتهت بعد عده دقائق من تنظيمها فى هدوء خوفا من حدوث اشتباكات.

فيما نظمت طالبات الجماعة سلسلة بشرية أمام مسرح كلية الاداب بالمجمع النظري لكليات جامعة المنوفية بشبين الكوم لنصرة المسجد الأقصى وتنديدا بمحاولة إقتحامه حيث رفعوا لافتات منها ” انقذوا الأقصى مطالبين بتحرك دولي وعربي لأنقاذ المسجد الأقصى من محاولات اقتحامه وعمليات التهويد بالقدس .

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