الأقصر تستقبل شعلة أولمبياد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استقبلت محافظة الأقصر، شعلة دورة الألعاب الإقليمية الثامنة للاولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تنطلق في الفترة من 2 إلي 11 ديمسبر هذا العام ، بحضور قيادات الشباب والرياضة بالاقصر،

وأطلق شارة الشعلة اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة، معبرًا عن سعادته بمشاركة أبناء محافظة الأقصر فى هذا الحدث الكبير حيث مرت الشعلة بشارع الكورنيش من أمام مبني ديوان عام محافظة الأقصر وصولًا إلى ساحة أبو الحجاج .

وأكد مهران، أن هذه الدورة هى رسالة للعالم، أن مصر أمنة وبامكانها استضافة كافة الفاعليات والأحداث الرياضة، مشيرًا إلي أن الأقصر لديها امكانيات ومواقع رياضية تؤهلها لاستضافة مثل هذه الدورات التي تعمل علي الترويج السياحي لمصر عامة ولمحافظة الأقصر خاصة.