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طلاب بجامعة عين شمس ينظمون فاعلية مفاجئة بميدان العباسية لإحياء ذكري محمد محمود

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طلاب بجامعة عين شمس ينظمون فاعلية مفاجئة بميدان العباسية لإحياء ذكري محمد محمود طلاب بجامعة عين شمس ينظمون فاعلية مفاجئة بميدان العباسية لإحياء ذكري محمد محمود

أرشيفية

نظم طلاب جامعة عين شمس فاعلية مفاجئة بميدان العباسية منذ قليل، احتجاجا على الممارسات الامنية ضدهم ،فى ذكرى أحداث محمد محمو، ختمها المشاركون بعدها بدقائق .

وتشهد جامعة عين شمس إجراءات أمنية مشددة، وذلك تحسبا للتظاهرات المقرر لها اليوم، فى ذكرى أحداث محمد محمود، حيث تتمركز ثلاث مدرعات على البوابة الرئيسية للجامعة و4 عربات امن مركزى، مدعومة بالقوات الخاصة، تتواجد مصفحيتن على بوابة مجمع تجارة وعربتين امن مركزى، وتسير حركة المرور بصورة طبيعية فى شارع الخليفة المأمون فى ظل وجود رجال المرور لتنظيم حركة السيارات .

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