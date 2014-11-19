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تعيين «أشرف تمام» رئيسا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

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تعيين «أشرف تمام» رئيسا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تعيين «أشرف تمام» رئيسا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، قرارًا بتعيين الدكتور أشرف فاروق محمود تمام ،رئيسا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالدرجة الممتازة لمدة عام.

وأوضح مركز المعلومات فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن “تمام” حاصل على بكالوريوس هندسة الحاسبات- بتقدير عام امتياز – من الكلية الفنية العسكرية 1994، ثم ماجستير هندسة الحاسبات والنظم 2004، ثم دكتوراه هندسة الحاسبات والنظم من كلية الهندسة جامعة عين شمس 2011.

وأضاف البيان انه سبق له العمل بالعديد من الجهات وهي القوات المسلحة المصرية، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمم المتحدة، والهيئة العربية للتصنيع “رئيس مركزقواعد البيانات”، وجامعة الدول العربية “دكتوربكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – قسم هندسة الحاسبات”، ثم عمل مستشارا بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية”، وأخيرًا نائبا لرئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حتى تاريخ صدورالقرار.

أ ش أ

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