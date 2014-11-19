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مصدر دبلوماسي: اجتماع تشاوري الإثنين لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين

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مصدر دبلوماسي: اجتماع تشاوري الإثنين لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين مصدر دبلوماسي: اجتماع تشاوري الإثنين لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين

الجامعة العربية

يعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعاً تشاورياً، الإثنين المقبل، للتحضير لأعمال الاجتماع الثالث للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في الأول من ديسمبر المقبل.

وصرح مصدر دبلوماسي، اليوم الأربعاء، بأن اجتماع مجلس الجامعة التشاوري سيناقش مسودة ورقة عمل حول الشراكة الاستراتيجية بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والتي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع المشترك للجانبين في الأول من ديسمبر المقبل.

وأوضح المصدر أن الاجتماع التشاوري، الذي يأتي بناء على اقتراح من إدارة أوروبا والتعاون العربي الأوروبي بالجامعة، سيناقش كذلك الترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع المشترك.

وكان الاجتماع الوزاري العربي ـ الأوروبي الثالث الذي عقد في أثينا في 10 يونيو الماضي واستمر يومين قد وافق على تأسيس شراكة استراتيجية بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

أ ش أ

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