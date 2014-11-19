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مصر تشارك في أول مؤتمر عالمي لمعالجة مشكلات التغذية في القرن الـ21

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مصر تشارك في أول مؤتمر عالمي لمعالجة مشكلات التغذية في القرن الـ21 مصر تشارك في أول مؤتمر عالمي لمعالجة مشكلات التغذية في القرن الـ21

الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة

غادر القاهرة، اليوم الأربعاء، الدكتور سعد نصار  مستشار وزير الزراعة، متوجها إلى روما، لرئاسة وفد فى المؤتمر الدولى الثانى للتغذية، والذى يبدأ غدا الخميس لبحث مختلف قضايا الغذاء فى العالم ، وتنظمه منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة “الفاو” و منظمة الصحة العالمية.

يعد المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية تشاركا حكوميا دوليا حول التغذية، وهو أول مؤتمر عالمي بين الحكومات يعالج مشكلات التغذية علي صعيد عالمي في القرن 21 ، ومحاولة للتوصل إلى توافق في الآراء حول سبل ضمان مستوي عالً بين الإمدادات الغذائية والصحة العامة من أجل كفالة الأمن الغذائي والتغذية للجميع.

أ ش أ

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