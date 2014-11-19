حسن شحاتة يعود للمقاولون بـ3 كؤوس إفريقية

يتولي حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر قيادة فريق المقاولون العرب، حسب تصريحات لمسؤولي النادي القاهري.

شحاتة كان يقود الدفاع الجديدي المغربي منذ الصيف الماضي.

قال محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون في تصريحات تليفزيونية يوم الثلاثاء إن شحاتة اتفق مع مسؤولي المقاولون العرب على توقيع عقده مع الفريق يوم الأحد المقبل.

وكان من المقرر أن يعود شحاتة إلى المغرب لاستئناف عمله يوم الاثنين لكنه تأخر ولم يعد حتى الآن.

يذكر أن علاقة حسن شحاتة ومسؤولي الدفاع الجديدي توترت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بسبب تأخر مجلس الإدارة في تسديد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني.

عودة مختلفة

قاد المعلم المقاولون العرب لتحقيق لقب كأس مصر لموسم 2003-2004، ولقب السوبر 2004 وقتما كان أحد أعضاء أندية الدرجة الثانية.

ولكن العودة تلك المرة مختلفة، فمن مدرب يشق طريقه نحو التألق في 2003 إلى أحد أفضل مدربي مصر عبر تاريخها يعود شحاتة للمقاولون.

فكانت الألقاب مع المقاولون بداية تألق شحاتة على الجانب التدريبي ليتولى بعدها إدارة المنتخب الفنية ويفوز مع الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية ويكتب تاريخا لم يسبقه إليه أحد في أعوام 2006 و2008 و2010.