نور السيد: سأرحل عن المغرب.. ومستواي أعلى مما كنت في الزمالك

أكد نور السيد لاعب وسط الدفاع الحسن الجديدي أنه سيرحل عن الدوري المغربي في شهر يناير المقبل.

نور السيد انتقل من الزمالك إلى الدفاع الحسن الجديدي، وعمل مع المدير الفني المصري حسن شحاتة.

لكن لاعب وسط الجونة السابق أكد نيته الرحيل عن المغرب، مؤكدا أن هذا القرار لم يكن وليد اللحظة، بل اتخذه منذ فترة.

وأوضح السيد عبر قناة MBC Masr 2 "لم أتقاض مليما منذ انتقلت إلى المغرب، وهو مالا يمكن قبوله".

وتابع نور "هناك لاعبين في الفريق لم يتقاضوا مقدم العقد حتى!".

وكان حسن شحاتة قد قرر بدوره الرحيل عن الفريق المغربي، واتفق مع المقاولون العرب.

وأردف نور السيد "المعلم لم يتقاض شهرين من عقده".

ثم انفعل نور السيد، قائلا: "أود فقط توجيه رسالة، هناك من قال إن النادي المغربي هو من يرغب في التخلص مني، وأن مستواي ليس جيدا".

وكشف إبراهيم حسن مدير الكرة في الاتحاد السكندري عن رغبته في ضم نور السيد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكمل "يجب أن أقول هنا شيء، مستواي أعلى مما كنت عليه مع الزمالك مرتين، شاهدوا المباريات أولا ثم احكموا".