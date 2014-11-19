ضبط 5 سائقين يتعاطون المواد المخدرة‎ بأسيوط

شنت إدارة مرور أسيوط حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة ، تم خلالها فحص 25 سائقا بطريق اسيوط القاهرة الزراعي وتبين سلبية 20 منهم وتعاطي 5 اخرين للمواد المخدرة.

> حيث تم ضبط خليفة . ع. خ مقيم” ـ المنيا.. أثناء قيادته السيارة رقم 3895 ن ج (تعاطي مادة الحشيش المخدر)،و كما تم ضبط “عماد . ح. ع “سائق ومقيم

> مركز منفلوط،أثناء قيادته السيارة رقم7592ي ج أ (تعاطي عقار الترامادول المخدر)، “محمد . م. ص “سائق ومقيم ـ الوادي الجديد، أثناء قيادته

> السيارة رقم 8 أجرة الوادي (تعاطي عقار الترامادول المخدر) و”حسين . ع. ح” دبلوم ومقيم مركز الفتح، أثناء قيادته السيارة رقم9621 ي س ج (تعاطي

> عقار الترامادول ) و “أحمد . ح. س” عامل ومقيم الحواتكةـ مركز منفلوط،أثناء قيادته السيارة رقم 5978 ي ط أ (تعاطي عقار الترامادول المخدر)، بمواجهة المتهمين أقروا بتعاطيهم المواد المخدرة .