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الأوقاف تعلن اتفاقها مع التربية والتعليم لتوفير 1000 تابلت للأئمة والمتميزين

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الأوقاف تعلن اتفاقها مع التربية والتعليم لتوفير 1000 تابلت للأئمة والمتميزين الأوقاف تعلن اتفاقها مع التربية والتعليم لتوفير 1000 تابلت للأئمة والمتميزين

وزارة الأوقاف

 

أعلنت وزارة الأوقاف، عن اتفاقها مع وزارة التربية والتعليم على توفير 1000 تابلت، لتوزيعه، مجاناً، على أوائل المسابقات العلمية والمكرمين ومن تشملهم لائحة الشرف الشهرية سواء من الأئمة أم من الإداريين، حيث تقوم الوزارة بعمل لائحة شرف شهرية تشمل أصحاب العطاء الأكثر تميزا وقدرة على العطاء.

وأوضحت الوزارة – في بيان لها اليوم الأربعاء – أن وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر وافق على توفير تابلت التربية والتعليم للأئمة بتخفيض يتجاوز 60 %، ليكون بسعر 700 جنيه بدلا من 1850 جنيها، على أن يتحمل أحد المتبرعين فارق الثمن.

وطالبت الأوقاف، الراغبين من الأئمة فى الاستفادة من هذا بتسجيل أسمائهم كل في مديريته لدى مدير الدعوة بالمديرية التابع لها، وأن العبرة ستكون بأسبقية الحجز، وأن مجرد التسجيل يعد طلبا للشراء لا يجوز التراجع عنه.

وأشارت إلي أن هذا العرض يأتي في ضوء اهتمام الأوقاف بالتدريب المستمر ورفع مستوى التواصل العصري وتطوير أداء الأئمة والعاملين بالأوقاف في شتى الجوانب، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم.

أ ش أ

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