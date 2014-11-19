ضبط مروج هيروين بقويسنا وبحوزته سلاح نارى

تمكنت مباحث مديرية أمن المنوفية بمركز قويسنا من إلقاء القبض على “دياب” أخطر مروجى مادة الهيروين بين المتعاطين بدائرة المركز بحوزته 47 تذكرة هيروين وسلاح نارى أثناء قيامه بنشاطه الإجرامى .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من رئيس مباحث قويسنا، يفيد بإلقاء القبض على منصور محمد دياب 34 سنة عاطل ومقيم بقرية عرب أبو ذكرى المدرج جنائيا والسابق إتهامه فى 12 قضية والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المشدد 15 عام.

وبضبطه عثر بحوزته على سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش تركى عيار 12 وطلقتين من ذات العيار و47 تذكرة هيروين و1900 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار .

وتم تحرير محضر رقم 32301 جنح مركز قويسنا لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .