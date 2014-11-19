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ضبط 17 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية

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ضبط 17 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية ضبط 17 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية

أرشيفية

قامت مباحث ، بالتعاون مع مديرية التموين يالقليوبية، بشن حملة مكبرة أسفرت عن ضبط  17 طن دقيق مدعم استخراج 82% للاتجار به  فى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، معلومات مفادها قيام المسئول عن شركة مطاحن سلندرات النجوم بالقناطر الخيرية، بإستخدام فواتير صرف وهمية، خاصة بالمخابز البلدية مع بعض متعهدى نقل الدقيق البلدى المدعم بغرض تجميعه واعادة بيعه بالسوق السوداء للاستفادة من فارق السعر.

أكدت التحريات صحه المعلومات وعقب تقنيين الاجراءات قامت حملة تموينية اسفرت عن ضبط طلعت. م 40 سنة المسئول عن الشركة، لتجميعة  354 شيكارة زنة الشيكارة 50 كجم باجمالى 700ر17 طن.

تم تحريرمحضر بالواقعة ، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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