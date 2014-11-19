مشيرة خطاب: تواضع جودة التعليم أدى لعزوف بعض الفقراء

ترأست السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان السابقة، الجلسة المخصصة للتعليم، في ندوة «مصر المستقبل»، التي نظمها منتدى البحوث الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، الثلاثاء.

وقالت إن «مصر قد نجحت في إتاحة التعليم لأعداد متزايدة من الأطفال، إلا أن تواضع جودة التعليم أدى إلى تسرب بعض الأطفال من التعليم، وعزوف بعض الفقراء عن تعليم أطفالهم».

وأكدت «خطاب»، على أهمية تعميم منهجية التعلم النشط، وزيادة مشاركة التلاميذ في العملية التعليمية، وتفاعل المدرسين معهم، واستعادة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والترويحية.

وتابعت: «النقاش العام الدائر حاليًا يوفر مناخًا مواتيًا لإصلاح التعليم، وحشد التأييد الشعبي الذي لا غنى عنه لمساندة قرارات حكومية ضرورية للإصلاح والتصدي لتحديات مزمنة مثل الدروس الخصوصية والتكلفة الخفية للتعليم ومساندة برامج بناء قدرات المعلمين بما يجعلهم قنوات رشيدة ومستنيرة لنقل المعرفة إلى التلاميذ»، وطالبت بتطبيق القانون رقم 126 لعام 2008، الذي يجرم حرمان الطفل من التعليم.