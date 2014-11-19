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بالفيديو .. جولة تفقدية ​لمحافظ قنا ​على مشروعات الصرف الصحي

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بالفيديو .. جولة تفقدية ​لمحافظ قنا ​على مشروعات الصرف الصحي بالفيديو .. جولة تفقدية ​لمحافظ قنا ​على مشروعات الصرف الصحي

محافظ قنا خلال جولته

قام عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، بجولة تفقدية  لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة ، رافقه خلالها العديد من القيادات التنفيذية و مسئولي ومهندسي الشركة القابضة  و الهيئة القومية  لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا  و مسئولي الوحدات المحلية والشركات المنفذة للمشروعات بالمحافظة.

وبدأ الهجان بزيارة مشروع توسعات محطة صرف صحي قنا بقرية الجبلاو وذكر انه تم الانتهاء من 32 حوض من أحواض  تجفيف الحمأه من إجمالي 96 حوض . وعلي هامش جولته التفقدية لمشروعات صرف صحي قنا تفقد الهجان الأعمال التي تجري بالغابة الخشبية  بالجبلاو حيث تجري أعمال بناء الجسور الخارجية للمزرعة بطول 1100م وعرض 1000 م مع أعمال التدبيش  لها وذلك كحماية أضافية للمزرعة .

كما تفقد محطة رفع صرف صحي 2 وفرعي الانحدار بالعتامين بمركز قوص وأطلع علي الوضع الحالي لمحطة رفع جراجوس التي تأتي ضمن سبع محطات ( جراجوس الرئيسية – جراجوس آل عبادي – الجملية الجزيرة – الشعراني – اليمني – الحلة ) ممولة من الصندوق المصري السويسري للتنمية بالتعاون مع خمس جمعيات أهلية ومحطة رفع الجزيرة 2 الممولة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

وأكد الهجان خلال جولته ، أن المحافظة تبذل قصاري جهدها لإنهاء مشروعات الصرف الصحي ورفع كفاءة المحطات القائمة لتغطية خدمات الصرف في جميع مدن وقرى المحافظة .

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