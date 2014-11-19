«الداخلية»: مقتل «مسجلين خطر» في معركة مسلحة مع الشرطة بأسيوط

عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية، تمكنت مديرية أمن أسيوط، من استهداف مسجل شقي خطر، وآخر يعاونه في نشاطه الإجرامى، بدائرة مركز شرطة صدفا، وضبط عقب مصرعهما، رشاش «جرينوف»، وبندقية آلية، و 211 طلقة نارية.

وقال بيان لوزارة الداخلية، صباح الأربعاء، إن القوات استهدفت المسجل شقي خطر، عاطف عبدالعال سليمان، بمحل إقامته بقرية بني فيز، بدائرة مركز شرطة صدفا ، المشهور عنه الاتجار بالأسلحة النارية، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 8 قضايا، ومعاونه أحمد شهاب عبدالعال، 25 سنة، عامل، مسجل خطر، مطلوب ضبطه وإحضارة في خطف،وحال اقتراب القوات فوجئت بإطلاق وابل من النيران تجاهها فبادلتهما القوات إطلاق الأعيرة النارية.

وأضاف البيان:«تمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرع المذكورين، وعثر بحوزة الأول على رشاش (جرينوف)، و 171 طلقة نارية من ذات العيار ، وبحوزة الثانى بندقية آلية».