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«الداخلية»: مقتل «مسجلين خطر» في معركة مسلحة مع الشرطة بأسيوط

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عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية، تمكنت مديرية أمن أسيوط، من استهداف مسجل شقي خطر، وآخر يعاونه في نشاطه الإجرامى، بدائرة مركز شرطة صدفا، وضبط عقب مصرعهما، رشاش «جرينوف»، وبندقية آلية، و 211 طلقة نارية.

وقال بيان لوزارة الداخلية، صباح الأربعاء، إن القوات استهدفت المسجل شقي خطر، عاطف عبدالعال سليمان، بمحل إقامته بقرية بني فيز، بدائرة مركز شرطة صدفا ، المشهور عنه الاتجار بالأسلحة النارية، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 8 قضايا، ومعاونه أحمد شهاب عبدالعال، 25 سنة، عامل، مسجل خطر، مطلوب ضبطه وإحضارة في خطف،وحال اقتراب القوات فوجئت بإطلاق وابل من النيران تجاهها فبادلتهما القوات إطلاق الأعيرة النارية.

وأضاف البيان:«تمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرع المذكورين، وعثر بحوزة الأول على رشاش (جرينوف)، و 171 طلقة نارية من ذات العيار ، وبحوزة الثانى بندقية آلية».

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