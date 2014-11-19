أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد مشروع لإصلاح وكالة الأمن القومي

Google+ Print
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد مشروع لإصلاح وكالة الأمن القومي مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد مشروع لإصلاح وكالة الأمن القومي

مجلس الشيوخ الأمريكي

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، بفارق صوتين ضد مشروع لإصلاح وكالة الأمن القومي ” NSA “وذلك رغم تأييد الرئيس باراك أوباما والمدافعين عن الحريات الفردية وشركات المعلوماتية في “سيليكون فالي” لهذا الإصلاح الذي يقيد حركة الاستخبارات في جمع بيانات خاصة بمواطنين أمريكيين.

وذكر راديو “سوا” الأمريكي اليوم “الأربعاء”، أن المشروع سقط في المجلس خلال تصويت إجرائي، إذ إنه لم يحصل إلا على تأييد 58 عضوا من أصل 100 عضو في حين أنه كان بحاجة لـ 60 صوتا على الأقل كي يدرج على جدول أعمال المجلس ويفتح النقاش بشأنه.

وأشار إلى أن غالبية الأعضاء الجمهوريين صوتوا ضد المشروع الذي بات أي نقاش بشأنه مؤجلا إلى العام المقبل.

ويعارض الجمهوريون هذا المشروع لأنهم يعتبرون أنه يقتطع كثيرا صلاحيات وكالة الأمن القومي التي أثارت برامجها التنصتية فضيحة داخل الولايات المتحدة وخارجها منذ كشفتها تسريبات ادوارد سنودن، المستشار السابق في الوكالة الذي سرب وثائق سرية عن عمل الوكالة إلى صحيفة الجارديان في يونيو 2003 وفر إلى الخارج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا