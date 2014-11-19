مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد مشروع لإصلاح وكالة الأمن القومي

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، بفارق صوتين ضد مشروع لإصلاح وكالة الأمن القومي ” NSA “وذلك رغم تأييد الرئيس باراك أوباما والمدافعين عن الحريات الفردية وشركات المعلوماتية في “سيليكون فالي” لهذا الإصلاح الذي يقيد حركة الاستخبارات في جمع بيانات خاصة بمواطنين أمريكيين.

وذكر راديو “سوا” الأمريكي اليوم “الأربعاء”، أن المشروع سقط في المجلس خلال تصويت إجرائي، إذ إنه لم يحصل إلا على تأييد 58 عضوا من أصل 100 عضو في حين أنه كان بحاجة لـ 60 صوتا على الأقل كي يدرج على جدول أعمال المجلس ويفتح النقاش بشأنه.

وأشار إلى أن غالبية الأعضاء الجمهوريين صوتوا ضد المشروع الذي بات أي نقاش بشأنه مؤجلا إلى العام المقبل.

ويعارض الجمهوريون هذا المشروع لأنهم يعتبرون أنه يقتطع كثيرا صلاحيات وكالة الأمن القومي التي أثارت برامجها التنصتية فضيحة داخل الولايات المتحدة وخارجها منذ كشفتها تسريبات ادوارد سنودن، المستشار السابق في الوكالة الذي سرب وثائق سرية عن عمل الوكالة إلى صحيفة الجارديان في يونيو 2003 وفر إلى الخارج.