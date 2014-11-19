بالصور .. حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ36

أقيم، مساء أمس الثلاثاء حفل ختام الدورة 36 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بمسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، وسط حضور نجوم الفن، وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية.

شهدت الدورةعرض 155 فيلماً من 50 دولة من كافة قارات العالم تمثل كافة ثقافات العالم، وعرض خلال الحفل فيلم قصير عن فعاليات المهرجان طوال مدة عرضه، رصد الحضور الكبير من الفنانين، والنقاد، داخل دار الأوبرا المصرية، والزحام من قبل الجمهور على شباك التذاكر، حيث بيعت تذاكر خلال فترة المهرجان لـ 21 ألف متفرج، ووصلت ايرادات معرض المطبوعات السينمائية إلى 100 الف جنيه.

حصد جوائز المهرجان في دورته الـ36 عن الأفلام العربية:

شهادة تحكيم خاصة ذهبت لفيلم ”ذيب” من الأردن وتسلم الجائزة موزع الفيلم بمصر مريم الجمال

جائزة سعد الدين وهبه.. للمخرج كمال كمال من المغرب وتسلم الجائزة بطلة الفيلم أمال عيوش

جائزة صلاح ابو سيف لأفضل فيلم عربي وقيمتها 50 ألف جنية لفيلم ”حكايات شهرزاد” للمخرجة اللبنانية زينة دكاش ويتسلمها نقيب السينمائيين اللبنانيين صبحي سيف الدين.

وأعلنت لجنة تحكيم الأفلام الدولية برئاسة الفنانة يسرا عن فوز:

جائزة الهرم الفضي لأفضل اسهام فني وقدمها مدير التصوير الفنان سامح سليم، وفاز بها مدير التصوير المصري زكي عارف عن فيلم ”باب الوداع” من مصر

جائزة الهرم الفضي لأفضل ممثلة وقدمتها الفنانة غادة عبدالرازق، وفازت بها الفنانة ”أديل هينيل” من فرنسا عن دورها في فيلم ”الحب من أول صراع”.

جائزة الهرم الفضي لأفضل ممثل وقدمها الفنان محمود حميدة، وفاز بها الفنان خالد أبو النجا عن دوره في الفيلم الفلسطيني ” عيون الحرامية” للمخرجة نجوى نجار.

جائزة الهرم الفضي لأفضل سيناريو وقدمها السيناريست تامر حبيب، وفاز بها فيلم ”الصبي والعالم” من البرازيل.

جائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج وقدمها المخرج خالد يوسف، وفاز بها المخرجة اليونانية مارجريتا ماند مخرجة فيلم ”الى الابد”.

جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم تذهب للفيلم الإيراني ”ميلبورن” للمخرج نيما جافيدي.

واختتم وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور فعاليات المهرجان بكلمة جاء فيها: “الحمد لله، لقد وعدنا ونفذنا ما وعدنا، وقررنا أن نتحدى كل الصعاب ونستأنف المهرجان، وقد نجحنا في ذلك”، معلناً عن سعادته بفوز إيران بجائزة أفضل فيلم، رغم وجود مشاكل سياسية بين البلدين ولكن الفن والإبداع لا علاقة له بهذه المشاكل والخلافات، وقدم التحية لمخرج الفيلم الذين لم يتمكن من لحضور لاستلام جائزته.

شهد الحفل حضور كبير من الفنانين منهم غادة عبد الرازق، وخالد أبو النجا، ومحمود حميدة، والمخرج خالد يوسف، والسيناريست محمد حفظي، والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي المشارك بفيلم ”فلسطين ستريو”، والفنانين يسرا رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان، وليلى علوي رئيسة لجنة تحكيم مسابقة أفاق السينما العربية، والمنتصر بالله، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار المشاركة بفيلم ”عيون الحرامية”، وسلوى محمد علي، ومنال سلامة، والسيناريست تامر حبيب، والفنان آسر ياسين مقدم حفل الافتتاح، وانتصار، والتونسيان فاطمة الناصر، ونجيب بن الحسن.

المراسل: عمر عبدالناصر