ضبط أسلحة نارية في حملة أمنية بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج، في حملة أمنية علي حائزي الأسلحة النارية بمراكز سوهاج من ضبط عدد تجار السلاح وبحوزتهم أسلحة متنوعة ، حيث تم ضبط بندقية آلية عيار 7.62×39 وخزينة وعدد “6″ طلقات من ذات العيار بحيازة المتهم محمد صابر أحمد محمد ” وشهرته خالد ” سن 22 ، سائق ويقيم بناحية قلفاو بدائرة مركز سوهاج ، وتم تحرير محضر رقم 6940 إداري مركز سوهاج لسنة 2014 .

> كما تم ضبط بندقية آلية عيار 7.62×39 غير واضحة الأرقام ، بحيازة المتهم علي قاسم عبد الرحيم موسي سن 50 ، مزارع ويقيم بناحية أولاد حمزة بدائرة مركز العسيرات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2552 إداري مركز العسيرات لسنة 2014.

> وضبط بندقية خرطوش تركي الصنع عيار 12 وخزينة بداخلها عدد “3″ طلقات من ذات العيار وطبنجه مجهولة النوع والأرقام عيار 9 مم قصير وسلاح أبيض ” مطواة قرن غزال “، بحيازة المتهم محمد أحمد أسعد محمود سن 28 ،عامل ويقيم مدينة المنشاة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5267 إداري مركز المنشاة لسنة 2014.

> كما تمكنت من ضبط ، طبنجه براوننج عيار 9 مم وعدد “2″ خزينة حيازة المتهم امجد الطيب عبد الرؤوف سن 52 ، مدرس ويقيم بناحية الوحليه بدائرة مركز البلينا ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6386 إداري مركز البلينا لسنة 2014.

> وضبط طبنجه ماركة استرا عيار 9 مم وعدد “2″ خزينة ومبلغ 150 جنيه حيازة المتهم / أحمد عز الدين أحمد محمد ” وشهرته أحمد دبور ” سن 48 ، عامل ويقيم بناحية أولاد عليو بدائرة مركز البلينا ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6384 إداري مركز البلينا لسنة 2014.

> فرد روسي صناعة محلية وعدد “1″ طلقة من ذات العيار حيازة المتهم / محمود عبد السلام جاد أحمد ” وشهرته مصطفي ” سن 34 عامل – ويقيم بناحية الشيخ مرزوق – دائرة مركز البلينا تحرر عن ذلك المحضر رقم 6385 إداري مركز البلينا لسنة 2014

وضبط فرد روسي صناعة محلية وعدد “2″ طلقة من ذات العيار حيازة المتهم ناصر عبد المنعم محمود حسانين سن 32 ،عامل ويقيم بناحية جزيرة شندويل بدائرة مركز سوهاج ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5214 إداري مركز المراغة لسنة 2014.

> كما تم ضبط فرد روسي صناعة محلية حيازة المتهم رشدي عبد العال مزيد السيد سن 50 ، عامل ويقيم بناحية العزبة والعرب بدائرة مركز أخميم ، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 4466 إداري مركز أخميم لسنة 2014.