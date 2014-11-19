ضبط لص سيارات ببورسعيد وبحوزته سلاح ناري

توصلت تحريات الرائد محمد صبح رئيس مباحث قسم شرطة العرب بمديرية الامن بمحافظة بورسعيد، الى قيام مسجل خطر وحيد طلبه محمود اسماعيل مقيم دائرة قسم الضواحى، بمعاودة ممارسة نشاطة الإجرامى فى سرقة السيارات بمدينة بورسعيد وبيعها كقطع غيار عقب تفكيكها الى اجزاء .

أكدت التحريات تواجد المذكور بمنطقة القنال الداخلى بدائرة العرب، مستقلا سيارة مبلغ بسرقتها حيث تم اعداد كمين وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة العرب من ضبطة مستقلا السيارة رقم 67131 منطقة حره بورسعيد والتى تبين انها مبلغ بسرقتها فى المحضر 4000/2014 جنح العرب عن بلاغ المواطن م – أ – خ .بتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح نارى عبارة عن “بندقيه خرطوش” عيار 12مم أجنبية الصنع مطموسة الارقام و عدد ( 5 ) طلقات من ذات العيار.

و بمواجهه المتهم المذكور، بما اسفرت عنة التحريات والضبط اعترف بإرتكابة واقعة سرقة السيارة المضبوطة وان السلاح المضبوط خاصتة بقصد استخدامه فى مقاومة السلطات للحيلولة دون ضبطة .

,وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بإرتكابة واقعة سرقة السيارة رقم 3159 ط ع ق أجره بورسعيد و التى تبين انها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 4623 جنح المناخ لسنة 2014 عن بلاغ المواطن م – م – م و تم ضبطها بإرشاد المتهم مخبأة بمنطقة تعاونيات الزهور .تمهيدا لفكها وبيعها وفد تم احالتة للنيابة العامة التى امرت بحبسة اربعة ايام على ذمة التحقيقات .

وجه اللواء/ مساعد وزير الداخلية – مدير امن بورسعيد الشكر لضباط وافراد قسم شرطة العرب .. وكلف ادارة البحث الجنائى بإستكمال فحص النشاط الإجرامى للمتهم .. وامر بإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض