هدم منزل فلسطيني متهم بدهس إسرائيليين في القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر الأربعاء، منزل الفلسطيني عبد الرحمن الشلودي، في حي سلوان، بالقدس الشرقية، المتهم بتنفيذ عملية دهس إسرائيليين، في أكتوبر الماضي.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن قوة من سلاح الهندسة في الجيش وبالتعاون مع الشرطة وحرس الحدود، هدمت فجر اليوم الأربعاء، منزل الشلودي.

ونقلت الإذاعة عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، قوله إن “عملية الهدم تندرج في إطار محاربة الإرهاب وبنيته التحتية والتي تستمر بلا هوادة وقد تم تنفيذها بناء على توجيهات المستوى السياسي”.

وأضاف المتحدث الذي لم تذكر الإذاعة اسمه، أن “هدم هذه المنازل، هو رسالة واضحة إلى أولئك الذين يسعون للاعتداء على مواطني الدولة، وأفراد قوات الأمن، مفادها أنهم سيدفعون الثمن غالياً إذا مارسوا الإرهاب ضد أناس أبرياء”.

وفي الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي، قُتلت طفلة إسرائيلية، وامرأة من الإكوادور، وجرح ثمانية إسرائيليين آخرين، عندما صدم عبد الرحمن الشلودي بسيارته عدداً من الإسرائيليين الذين تواجدوا في محطة توقف للقطار الخفيف، في منطقة الشيخ جراح، بالقدس.

وكانت جلسة أمنية طارئة، عقدها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الثلاثاء، أوصت بتشديد الإجراءات الأمنية في القدس والضفة الغربية، مع استمرار سياسة هدم منازل منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية، بحسب القناة الثانية الإسرائيلية.

وجاءت هذه الجلسة، بعد مقتل خمسة إسرائيليين، وإصابة خمسة آخرين، في هجوم نفذه فلسطينيان (قتلا فيما بعد) على كنيس يهودي بالقدس الغربية، وهو الهجوم الذي لم تعلن أية جهة فلسطينية مسؤوليتها عنه.