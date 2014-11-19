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حنان ترك...إرهابية!

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حنان ترك...إرهابية! حنان ترك...إرهابية!

الأربعاء 19-11-2014 09:41

فوجئت الفنانة المعتزلة حنان ترك بإدراج اسم منظمة الإغاثة الإنسانية التي تعمل فيها كسفيرة، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب التقرير الذي أعدّته الإمارات العربية المتحدة.

 

وجاء اسم منظمة الإغاثة الإنسانية، مع عدد من المنظمات والشخصيات الأخرى مثل الشيخ المصري علي جمعة مفتي منظمة الإغاثة الإنسانية الديار المصرية سابقاً، والشيخ القرضاوي وآخرين.

 

فهل تستقيل حنان ترك من المنظمة لتتبرأ منها، خصوصاً وأن من تمّ إدراج اسمهم على القائمة ممنوعون من دخول الإمارات، أم ستستمر في عملها؟

 

 

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