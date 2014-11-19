إحدى الشركات تستغل اسم نانسي والأخيرة ترد بدعوى قضائية

أعلن المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم، أنّها تنوي رفع دعوى قضائية بحق إحدى الشركات التي استغلت اسمها من أجل الترويج لنفسها.

وبحسب البيان الإعلامي الذي نشرته نانسي على حسابها الخاص في موقع "تويتر"، فإنّ التضارب في الأسماء بين أغنية سجلتها نانسي لمصر تدعى "المصري مان"، واسم الشركة الذي ينتهي باسم "مان"، أدى إلى استغلال الشركة لاسم ناسي، وإدعائها بأن الفنانة صورت ووقعت معها عقد دعائي.

وبحسب ما ورد على حساب نانسي في "تويتر": "مكتب الفنانة نانسي عجرم: "يصرّح مكتب الفنانة نانسي عجرم بأنها لم تصوّر أو توقّع اي عقد دعائي مع شركة "مان لوك"".

وأضاف البيان: "لقد سجّلت نانسي أغنية لمصر تدعى "المصري مان".وهي حالياً بصدد إقامة دعوى جزائية بحق المعتدين والمخالفين وكل من استغل إسمها وصورتها عن غير حق".

وفي سياق منفصل، نشرت نانسي عجرم صورتين على حسابها الخاص في "تويتر"، من أجواء التمرينات لسهرة برنامج "أراب أيدول".

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