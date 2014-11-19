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الأطباء يجبرون خالد الصاوي على الابتعاد عن التمثيل

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الأطباء يجبرون خالد الصاوي على الابتعاد عن التمثيل الأطباء يجبرون خالد الصاوي على الابتعاد عن التمثيل

الأربعاء 19-11-2014 11:16

اعتذر الفنان المصري خالد الصاوي من المخرج سامح عبد العزيز، عن عدم استطاعته المشاركة في فيلمه الجاري الإعداد له حالياً "الليلة الكبيرة"، لإصابته بفيروس الكبد.

 

ونصح الأطباء الصاوي بالابتعاد عن أي مجهود جسدي، بسبب مرضه الذي يستلزم راحة تامة.

 

يذكر أنّ فيلم "الليلة الكبيرة"، يشارك في بطولته كل من: زينة، وروبي، ونيللي كريم، ووائل نور. أما القصة فهي من تأليف أحمد عبد الله وإنتاج أحمد السبكي.

 

وكانت آخر أعمال خالد الصاوي سينمائياً فيلم "الفيل الأزرق"، الذي شاركه بطولته الممثل كريم عبد العزيز ونيللي كريم.

 

 

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