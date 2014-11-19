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بدء التحضيرات لاختيار المشتركين المغاربة في "إكس فاكتور"

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بدء التحضيرات لاختيار المشتركين المغاربة في "إكس فاكتور" بدء التحضيرات لاختيار المشتركين المغاربة في "إكس فاكتور"

الأربعاء 19-11-2014 11:36

تتواصل الاستعدادات لاستقبال طاقم برنامج الهواة "إكس فاكتور"، في أحد أفخم فنادق الدارالبيضاء في المغرب، لاختيار الأصوات التي ستشارك في منافسات الموسم الجديد.

 

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الكاستينغ في المغرب، في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، لمدة 3 أيام، إذ ستتأهل الأصوات المختارة للاختبار الفاصل، الذي سيتمّ في مدينة مراكش في الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

 

يذكر أن الفنان المغربي محمد الريفي كان قد فاز بلقب "إكس فاكتور" قبل عامين، والذي عُرض على شاشة "سي بي سي".

 

ومن المؤكد أن يتوافد عدد كبير من الشبان والشابات المغاربة للمشاركة في البرنامج، وللمنافسة على اللقب، إذ يرون في برامج الهواة بوابة للتعريف بمواهبهم والكشف عن قدراتهم، التي لا يسمح المناخ الفني في المغرب بإبرازها.

 

 

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