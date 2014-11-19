هل سيعود برنامج "ستار ميكر"؟

تردد على نطاق واسع خلال الأيام الماضية، خبر عودة برنامج اكتشاف المواهب "ستار ميكر"، الذي سبق وحقق نجاحاً كبيراً، وحصل على نسبة مشاهدات عالية، لكنه توقف منذ سنوات طويلة.

وكان أعضاء لجنة تحكيم البرنامج وقتها: حلمي بكر، والموسيقار الراحل حسن أبو السعود، والشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، والدكتورة في معهد الموسيقى العربية جيهان الناصر.

ومن المتوقع أن يعود البرنامج بأعضاء لجنة تحكيم جدد وهم: الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والشاعران محمد عاطف وأيمن بهجت قمر، والملحنان نادر نور وعمرو مصطفى.

أما إنتاج البرنامج، فسيتولاه طارق نور وهو مالك قناة "القاهرة والناس"، التي من المزمع أن يعرض البرنامج على شاشتها.

يذكر أن "ستار ميكر" تخرج منه كل من المطربين المصريين إيساف وشاهيناز.

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