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اليوم.. محاكمة 68 متهمًا في «خلية الظواهري» الإرهابية

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اليوم.. محاكمة 68 متهمًا في «خلية الظواهري» الإرهابية اليوم.. محاكمة 68 متهمًا في «خلية الظواهري» الإرهابية

الظواهري

تنظر، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 68 متهمًا في مقدمتهم محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم “القاعدة” الإرهابى، في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين “عماد عطية” و”أبو النصر عثمان”، وسكرتارية حمدي الشناوى.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية، استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

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أونا

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