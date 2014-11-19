الإمارات.. انطلاقة ثابتة لإنجازات وطنية فـي مسيرة الدولة التنموية

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة - تزامنا مع احتفالاتها باليوم الوطني الثالث والأربعين في الثاني من شهر ديسمبر عام 2014 - استراتيجيات وطنية جديدة للتنمية المستدامة تقوم على الابتكار والإبداع وتعتمد على اقتصاد العلوم والمعرفة.

وأعلنت الدولة خلال شهر يوليو الماضي قرارها الاستراتيجي التاريخي بإنشاء «وكالة الإمارات للفضاء» وبدء العمل في مشروع لإرسال أول مسبار عربي إسلامي إلى كوكب المريخ في العام 2021 لتنضم بذلك إلى تسع دول كبرى في العالم فقط لها برامج فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج تتويجا للإنجازات الكبيرة إلى حققتها في برامج الاتصالات الفضائية وتصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية وتكنولوجيا صناعة الطيران وغيرها عدا البرامج الاستراتيجية الضخمة التي تنفذها في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة المتجددة النظيفة التي أهلتها نجاحاتها فيها لان تكون عاصمة إقليمية ودولية للطاقة المتجددة.

وأعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في 16 من شهر يوليو عام 2014 عن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء وبدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل للكوكب الأحمر خلال السبع سنوات القادمة وتحديدا في العام 2021.

وجاء هذا الإعلان التاريخي لدولة الإمارات ليشكل منعطفا تنمويا في مسيرة الدولة عبر دخولها قطاع تكنولوجيا الفضاء واعتباره أحد المستهدفات لتضمينه في الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، إضافة للعمل على بناء رأس مال إماراتي بشري في مجال تكنولوجيا الفضاء والمساهمة في زيادة المعرفة البشرية فيما يخص استكشاف الفضاء الخارجي والأجرام السماوية البعيدة.

وأكد سموه أن هدف دولة الإمارات هو دخول قطاع صناعات الفضاء والاستفادة من تكنولوجيا الفضاء بما يعزز التنمية والعمل على بناء كوادر إماراتية متخصصة في هذا المجال وأن تكون الإمارات ضمن الدول الكبرى في مجال علوم الفضاء قبل 2021 .. مؤكدا «أن ثقتنا بالله كبيرة وإيماننا بأبناء الإمارات عظيم وعزائمنا تسابق طموحاتنا، وخططنا واضحة للوصول لأهدافنا بإذن الله».

مسبار

ونوه صاحب السمو رئيس الدولة إلى أن «المسبار الجديد سيكون أول مسبار يدخل به عالمنا العربي والإسلامي عصر استكشاف الفضاء وسيتم إطلاق المسبار بقيادة فريق إماراتي في إطار أهدافنا لبناء قدرات علمية ومعرفية إماراتية في علوم استكشاف الفضاء الخارجي وتقديم إسهامات علمية ومعرفية جديدة للبشرية في مجال استكشاف الأجرام السماوية البعيدة ووضع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مجال علوم الفضاء خلال السنوات القادمة».

من ناحيته أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمناسبة إطلاق هذا المشروع التاريخي «أن الوصول للمريخ هو تحد كبير واخترنا هذا التحدي لأن التحديات الكبيرة تحركنا وتدفعنا وتلهمنا ومتى ما توقفنا عن أخذ تحديات أكبر توقفنا عن الحركة للأمام».

وقال سموه «إن الاستثمارات الوطنية الحالية في الصناعات والمشاريع المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء تتجاوز 20 مليار درهم وتشمل أنظمة الياه سات للاتصالات الفضائية وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني عبر الفضاء، إضافة لشركة الثريا للاتصالات الفضائية المتنقلة التي تغطي ثلثي العالم بجانب منظومة الأقمار الصناعية دبي سات».

وأوضح سموه أن وكالة الإمارات للفضاء ستقوم بالإشراف على جميع هذه الأنشطة وتنظمها وتطور القطاع وتعمل على نقل المعرفة اللازمة بما يدعم مكانة الإمارات كلاعب عالمي في هذا المجال ويعزز من دور تكنولوجيا الفضاء في الاقتصاد الوطني.

وأضاف سموه أنه على الرغم من كل ما يحدث في عالمنا العربي من توترات ونزاعات نريد أن نقول للعالم بأن الإنسان العربي متى ما توفرت له الظروف المناسبة فهو قادر على تقديم إنجازات حضارية للإنسانية لأن هذه المنطقة هي منطقة حضارات وهي قادرة على تقديم إسهامات معرفية جديدة للبشرية وأن قدر هذه المنطقة أن تعود لصناعة الحضارة والحياة .. وينتظر أن يُطلق المسبار الإماراتي لكوكب المريخ في العام 2021 تزامنا مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في رحلة تستغرق تسعة أشهر يقطع خلالها أكثر من 60 مليون كيلومتر.

إحصائيات

وتقدر الإحصاءات حجم الاستثمارات في القطاع الفضائي الدولي حاليا بحوالي 300 مليار دولار سنويا وبمعدل نمو يقارب ثمانية في المائة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في السادس من شهر سبتمبر 2014 مرسوما بقانون اتحادي بإنشاء «وكالة الإمارات للفضاء» يكون مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي وفرع في إمارة دبي ويجوز لها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب أخرى داخل الدولة وخارجها وتتمتع الوكالة بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية المستقلة.

وحدد القانون أهم أهداف الوكالة التي تتبع لمجلس الوزراء، بالعمل على تنظيم ودعم ورعاية القطاع الفضائي بما يخدم مصالح الدولة وتشجيع وتطوير وتنمية استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية في الدولة وإقامة الشراكات الدولية في مجال القطاع الفضائي بما يعزز دور الدولة ومكانتها في هذا المجال إضافة إلى المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال قطاع فضائي وطني متطور وتنمية الكوادر المؤهلة في مجال الفضاء.

كما حدد القانون اختصاصات الوكالة باقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بمجال القطاع الفضائي واعتمادها من مجلس الوزراء ودعم البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالفضاء وتوثيق المعلومات ونشرها والعمل على تنمية الكوادر البشرية ودعم الأنشطة التعليمية في مجال الفضاء واستقطاب الكفاءات الوطنية للقطاع وتوفير فرص البعثات العلمية في مجال الفضاء.

ويأتي ضمن اختصاصات الوكالة منح التراخيص المتعلقة بمجال القطاع الفضائي وإقامة الشراكات الدولية والاشتراك في المشروعات الدولية المتعلقة بمجالات القطاع الفضائي .. وينظم القانون إجراءات تشكيل مجلس الإدارة ويحدد اختصاصاته وكذلك الموارد المالية للوكالة.

خطوات تنفيذ

وتسارعت خطوات تنفيذ خطة العمل لإنجاز المشروع .. وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 19 من شهر يوليو 2014 .. الاجتماع الأول لفريق عمل وكالة الإمارات للفضاء حيث استعرض سموه خطة العمل خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتأسيس وكالة الإمارات للفضاء من جميع النواحي التنظيمية والتشريعية والإدارية إضافة لاستعراض الإطار الاستراتيجي لمشروع مسبار المريخ الإماراتي وأهم محطات العمل خلال السنوات القادمة وصولا للعام 2021 لحظة وصول المسبار لكوكب المريخ.

وأكد سموه خلال الاجتماع الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومحمد بن ظاعن القمزي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات أن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ودعمه المستمر لأبناء الوطن في كافة المجالات وراء القفزات التنموية التي تشهدها دولة الإمارات وأن الطموحات الكبيرة تتطلب تفكيرا مختلفا وفرق عمل بمستويات عالمية وقيادة تأخذ شعبها لاستكشاف آفاق تنموية جديدة كل يوم.

كما أقر مجلس إدارة «وكالة الإمارات للفضاء» برئاسة الدكتور محمد ثاني الرميثي في أول اجتماع له في 20 من شهر سبتمبر عام 2014 .. الميزانية السنوية للوكالة وناقش خطة سير العمل في مشروع مسبار المريخ، واستعرض خطوات تأسيس الوكالة وبعض البرامج والمشاريع الفضائية الأخرى وكان مجلس الوزراء قد خصص في ميزانيته للعام 2015 أول ميزانية تشغيلية للوكالة بقيمة 250 مليون درهم.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 20 من شهر أكتوبر عام 2014 بدء الخطوات العلمية لتنفيذ وبناء وإطلاق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ تحت إشراف فريق عمل وطني حيث وقعت وكالة الإمارات للفضاء بحضور سموه في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في دبي اتفاقية تفصيلية مع مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة «اياست» لتنفيذ مشروع مسبار المريخ وإطلاقه ومتابعة تنفيذ كافة مراحله وذلك تحت إشراف الوكالة وبتمويل مباشر منها وفق اتفاقية تمتد لمدة سبع سنوات.

فرق عمل وطنية

وشدد سموه خلال توقيع الاتفاقية على أن يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف فريق عمل وطني بالكامل من أبناء الإمارات وبالتعاون مع الشركاء الدوليين المتخصصين.

ووجه حديثه لفريق العمل قائلا إن «أمامنا سبع سنوات لبناء المعرفة وتطوير الكوادر ووضع البنية التحتية والوصول للكوكب الأحمر.. التحديات العظيمة تتطلب فرق عمل عظيمة والوصول للفضاء يتطلب همما تعانق السماء وعيون أبناء الإمارات وقيادتها ستتابع تطور عملكم لمدة سبع سنوات كاملة و

شبكةعيونالإخبارية

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