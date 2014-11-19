افتتاح مسار للدراجات الهوائية على طول سكة ترام دبي

ابتداءً من اليوم، سيتمكن ركاب الدراجات الهوائية الاستمتاع بالتجول بأمان في شوارع الصفوح بعد افتتاح مسار جديد بطول تسعة كيلومترات موازي لسكة ترام دبي.

يقع المسار الجديد بين محطة الصفوح ومحطة مدينة دبي للإعلام، فيما تم تخصيص مسار آخر مختلط خاص بالمشاة والدراجات الهوائية من محطة جميرا بيتش ريزيدنس 1، الى محطة دبي مارينا.

ونقلت صحيفة "الجلف نيوز" المحلية عن ناصر أبو شهاب، مدير التخطيط الاستراتيجي في هيئة الطرق والمواصلات قوله أن "الهيئة تهدف إلى تعزيز وسائل النقل غير الآلية مثل ركوب الدراجات والمشي في المدينة وهدفنا النهائي هو تطوير نظام نقل متكامل يلبي احتياجات الجميع، من أجل الارتقاء بنوعية الحياة في الإمارة."

مسار الدراجات الهوائية الجديد يعد جزءا من خطة رئيسية للهيئة تهدف إلى تنفيذ 900 كيلومترا من مسارات الدراجات الهوائية في السنوات القليلة المقبلة.

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