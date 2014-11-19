أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

افتتاح مسار للدراجات الهوائية على طول سكة ترام دبي

Google+ Print
افتتاح مسار للدراجات الهوائية على طول سكة ترام دبي افتتاح مسار للدراجات الهوائية على طول سكة ترام دبي

ابتداءً من اليوم، سيتمكن  ركاب الدراجات الهوائية الاستمتاع بالتجول بأمان في شوارع الصفوح بعد افتتاح مسار جديد بطول تسعة كيلومترات موازي لسكة  ترام دبي.

يقع المسار الجديد بين محطة الصفوح ومحطة مدينة دبي للإعلام، فيما تم تخصيص مسار آخر مختلط خاص بالمشاة والدراجات الهوائية من محطة جميرا بيتش ريزيدنس 1، الى محطة دبي مارينا.

ونقلت صحيفة "الجلف نيوز" المحلية عن ناصر أبو شهاب، مدير التخطيط الاستراتيجي في هيئة الطرق والمواصلات  قوله أن "الهيئة تهدف إلى تعزيز وسائل النقل غير الآلية مثل ركوب الدراجات والمشي في المدينة وهدفنا النهائي هو تطوير نظام نقل متكامل يلبي احتياجات الجميع، من أجل الارتقاء بنوعية الحياة في الإمارة."

مسار الدراجات الهوائية الجديد يعد جزءا من خطة رئيسية للهيئة تهدف إلى تنفيذ 900 كيلومترا من مسارات الدراجات الهوائية في السنوات القليلة المقبلة.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية