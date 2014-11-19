الصين وأستراليا يتفقان على تعزيز التعاون فى القارة القطبية الجنوبية

تعهدت الصين واستراليا فى مذكرة تفاهم وقعت اليوم على تعزيز التعاون الثنائى فى القارة القطبية الجنوبية.

وكما ذكرت مصادر رسمية فى بكين، فقد حضرالرئيس الصينى شى جين بينغ ورئيس الوزراء الاسترالى تونى أبوت مراسم التوقيع على الاتفاق فى مدينة هوبارت الساحلية التى تقع فى ولاية تسمانيا التى تعتبرالبوابة الاسترالية الى القارة القطبية الجنوبية.

ومن هناك تحدث الزعيمان من خلال اتصال مباشر بالفيديو مع علماء من كلا البلدين يتمركزون فى القطب الجنوبى فى محطة ديفيز الاسترالية ومحطة تشونغشان الصينية.

وحيا شي العلماء فى منطقة القارة الجنوبية، واصفا جهودهم بأنها ذات اهمية عظمى وتفيد الجنس البشرى بأكمله، منوها بإسهامات بعثات الصين فى الاستخدام السلمى لموارد القارة القطبية الجنوبية.

كما أشاد الرئيس الصينى أيضا بالتعاون الكبير بين الباحثين الصينيين والاستراليين بالقارة القطبية الجنوبية خلال العقود الثلاثة الماضية، مؤكدا حرص الصين على مواصلة العمل مع استراليا والمجتمع الدولى من اجل فهم القارة القطبية الجنوبية وحمايتها واستخدام مواردها على نحو أفضل.

من ناحيته قال ابوت انه يتطلع الى زيادة التعاون فى مجالات البحث فى القارة القطبية الجنوبية.

وبعد مراسم التوقيع صعد شى على متن سفينة الابحاث وكاسحة الثلوج الصينية شيويلونغ أو تنين الثلج التى ترسو فى ميناء هوبارت من أجل اعادة التزود بالوقود والمؤن.

وعلى متن السفينة، زار شى معرضا اقيم للاحتفال بالذكرى الثلاثين للبعثات الصينية القطبية. كما تحدث مع اعضاء الطاقم وتمنى لهم النجاح فى بعثتهم الحالية التى بدأت الشهر الماضي و تنتهي فى أبريل من العام القادم.

ويقوم الرئيس الصينى شى حاليا بزيارة دولة الى استراليا بعد حضوره قمة مجموعة العشرين فى بريسبان. و تعتبر استراليا هى المحطة الاولى فى جولته التى تضم ثلاث دول حيث سيزور خلالها أيضا كلا من نيوزيلندا وفيجى.

> أ.ش.أ