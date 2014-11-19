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تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في هونج كونج

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تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في هونج كونج تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في هونج كونج

صورة أرشيفية – مظاهرات هونج كونج

هاجم متظاهرون ملثمون مبنى البرلمان في هونج كونج في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، غداة إزالة الشرطة سلميا لبعض الحواجز التي أقامها المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية.

وذكرت الشرطة أنبعض المتظاهرين اقتحموا المجمع التشريعي وأحدثوا تلفيات بأجزاء مختلفة من المبنى”.

وتم إلقاء القبض على أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 18 – 14 عاما عن الضرر الجنائي والاعتداء على ضابط شرطة.

وذكر شهود عيان أن عشرات الأشخاص اعتدوا على المجمع التشريعي واستخدمت الشرطة رزاز الفلفل والهراوات لاحتوائهم، وتم إلغاء الجلسات الصباحية في المبنى.

وقال الدكتور تشان كين-مان، أحد مؤسسي حركة “أوكيوباي سنترال” إنه إذا تراجع الدعم الشعبي للحركة فإن احتلال الشوارع ربما لا يكون أفضل طريقة للمضي قدما.

وجاءت كلمة تشان كين-مان بعدما أصدرت الجامعة الصينية استطلاعا للرأي يوم الأحد يظهر أن 67% من سكان هونج كونج قالوا في مسح إنهم يرغبون في أن تنتهي الاحتجاجات.

الألمانية

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