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واشنطن تدافع عن منظمتين أمريكيتين أدرجتهما الإمارات على قائمة الإرهاب

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واشنطن تدافع عن منظمتين أمريكيتين أدرجتهما الإمارات على قائمة الإرهاب واشنطن تدافع عن منظمتين أمريكيتين أدرجتهما الإمارات على قائمة الإرهاب

البيت الأبيض

دافعت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عن منظمتين أمريكيتين شملتهما قائمة دولة الإمارات للمنظمات الإرهابية.

والمنظمتان هما مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (كير)، والجمعية الإسلامية الأمريكية (ماس).

وقال جيف راتكه، متحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن “الولايات المتحدة لا تعتبر هاتين المنظمتين إرهابيتين، لكننا نطالب بمزيد من المعلومات من جانب حكومة الإمارات”.

وذكر راتكه أن مسئولي الأمريكية يجتمعون بشكل روتيني مع “طيف واسع من المنظمات الدينية، بما في ذلك هاتان المنظمتان، وإن كانت بعض آرائهما مثيرة للجدل أحيانا”.

وكانت الإمارات قد أصدرت قائمة سوداء مطلع هذا الأسبوع شملت “كير” و”ماس” ضمن 80 جماعة جهادية ومسلحة في الإمارات والمنطقة العربية ومناطق أخرى من العالم.

وقال “كير” إنه لا يوجد أي أساس يستند لحقائق لإدراجه هو وجماعات أمريكية وأوروبية أخرى على القائمة، ووصف تلك القائمة الإماراتية بأنها “صادمة وغريبة”.

ودعا “كير” الإمارات إلى إعادة النظر في القائمة وإزالته هو و”ماس” وجماعات مدنية الأخرى من القائمة.

يذكر أن قائمة المنظمات الإرهابية التي أصدرتها الإمارات تضم جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم “داعش”، والقاعدة، وتصنف والسعودية جماعة الإخوان على أنها منظمة إرهابية.

الألمانية

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