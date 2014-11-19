كيري يرجئ سفره إلى فيينا حيث مفاوضات اللحظات الأخيرة حول الملف النووي الإيراني

أرجأ وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، سفره إلى فيينا حيث تجري مفاوضات اللحظات الأخيرة حول الملف النووي الإيراني بين طهران والدول الكبرى، بهدف التوصل لاتفاق قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك في 24 الجاري، كما أعلنت وزارته الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أن كيري سينتقل من لندن إلى باريس الخميس للقاء نظيريه السعودي الأمير سعود الفيصل والفرنسي لوران فابيوس، ومن بعدها سيذهب الى فيينا في موعد لم يحدد بعد.

وكيري الموجود في لندن منذ مساء الأثنين كان يفترض أن يتوجه إلى العاصمة النمسوية في منتصف الأسبوع لإبرام إتفاق بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا اضافة إلى ألمانيا)، سيكون تاريخيا اذا ما تم التوصل إليه.

والثلاثاء استؤنفت في فيينا المفاوضات بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون والمدراء السياسيين في وزارات خارجية دول 5+1، وذلك تمهيدا لوصول الوزراء الستة لاحقا هذا الأسبوع.

ولكن “وزير الخارجية كيري سيبقى في لندن اليوم الأربعاء لمواصلة مشاوراته مع فريق المفاوضين في فيينا ومع الإدارة في واشنطن”، بحسب ما أعلنت المتحدثة بإسم وزارته، جنيفر بساكي في بيان.

وأضافت أن كيري “سيتوجه صباح الخميس إلى باريس لإجراء اجتماعات منفصلة مع وزير الخارجية السعودي (الأمير سعود الفيصل) ووزير الخارجية الفرنسي (لوران) فابيوس تتعلق بالمفاوضات حول الملف النووي الإيراني”.

أ ف ب