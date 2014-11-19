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بالفيديو.. ” النجار” للحكومة: تصدير الجلود في حالتها الخام ” عار” على الدولة

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بالفيديو.. ” النجار” للحكومة: تصدير الجلود في حالتها الخام ” عار” على الدولة بالفيديو.. ” النجار” للحكومة: تصدير الجلود في حالتها الخام ” عار” على الدولة

انتقد الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، تصدير للجلود في صورتها الخام، وعدم تصنيعها، مضيفا: «عار على الدولة عدم تصنيع الجلود، لأننا رواد هذه الصناعة منذ العهد الفرعوني».

وأضاف النجار خلال لقائه على فضائية «دريم2» أمس الثلاثاء:”  أن الوضع الموروث في الدولة يشوبه حالة من «الترهل والركود»، مطالبًا الحكومة بتوجيه القطاع الخاص وقيادته لتحسين أعماله ” .
> وتابع: «تصدير الجلود خام، سيضيع على الدولة صناعات عديدة، وفرص عمل كثيرة، وعلى الدولة مساعدة القطاع الخاص والمشروعات المتوسطة، في صناعات الجلود».

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