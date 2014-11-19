عضو المؤتمر العام الليبي: سلاح المليشيات يهدد أمن ليبيا وهناك ضرورة للحوار بين الليبيين



> قال المهندس الشريف الوافي عضو المؤتمر الوطني الليبي السابق إن العلاقات المصرية الليبية تاريخية وهناك تنسيق أمني بين البلدين ، مشيراً إلى أن دول الجوار الليبي هي الحلقة الرئيسية في العمل على مساعدة الليبيين لإعادة الأمن والاستقرار وفتح باب حوار شامل وكامل للتوافق حول النظام الذي يعبر عن إرادة الشعب الليبي لتجاوز هذه الأزمة.

وأضاف الوافى ، خلال حواره على فضائية ” العربية الحدث ” مساء أمس الثلاثاء ، أن المؤتمر الليبي سبب المشاكل التي تعاني منها الآن ، موضحاً أن سلاح المليشيات يهدد أمن ليبيا وهناك ضرورة للحوار بين الليبيين ، لافتاً إلى أن محاولة إحياء المؤتمر الوطني مخالف للدستور الليبي .

وأشار عضو المؤتمر الوطني الليبي السابق إلى أن سلاح المليشيات يهدد أمن ليبيا وهناك ضرورة للحوار بين الليبيين ، مضيفاً أن ليبيا تشهد حربا ضد إرهاب التطرف الذي يحاول السيطرة على البلاد.

وشدد الوافى على أن المجتمع الدولي عليه مسئولية كبيرة لتحقيق استقرار ليبيا ، نظراً لأهمية ليبيا بمساحتها وشعبها وإمكانياتها فى استقرار المنطقة وضبط الأمن بها وعدم إعطاء مبرر لانتشار الإرهاب الذي يغتنم الفرصة في أي أزمة أو توتر ليقفز إلى الميدان للقيام بممارساته المرفوضة والمدانة.