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أمين عام نقابة الفلاحين يطالب محلب بتنفيذ قرارات الرئيس

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أمين عام نقابة الفلاحين يطالب محلب بتنفيذ قرارات الرئيس أمين عام نقابة الفلاحين يطالب محلب بتنفيذ قرارات الرئيس


> طالب الأمين العام للنقابة العامة للفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام من حكومة المهندس إبراهيم محلب تنفيذ القرارات التي وعد بها الرئيس عبد الفتاح في احتفال عيد الفلاح الأخير.

وقال حسين عبد الرحمن أن الرئيس السيسي كان قد وعد بإقرار الزراعات التعاقدية وصندوق تكافل وتأمين صحي للفلاحين وحتي الان لم تأخذ أي إجراء في تنفيذ قرارات السيد الرئيس .

وأشار عبد الرحمن الي أن جموع الفلاحين يطالبون بنقابة موحدة لهم لانهاء الصراعات الدائرة الآن بين النقابات المستقلة وهذا لن يتأتي إلا بضغوط قوية من وزارة القوي العاملة .

وأكد عبد الرحمن أنه تم تقديم مشروع قانون لتشكيل نقابة مهنية للفلاحين مثل جميع النقابات الحالية كالمحامين وغيرها لوزير الزراعة السابق د. أيمن فريد أبو حديد ولم تري النقابة المهنية النور حتي الآن .
> وأشار عبد الرحمن الي ضرورة بحث سبل تخفيض سعر الاسمدة علي الفلاح وجدولة ديون الفلاحين ببنك التنمية الائتمان الزراعي .

وأشار الي أن جمع الفلاحين الذين يمثلون 51مليون مواطن يقفون خلف قيادتهم السياسية الواعية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن وما يحدق به من مؤامرات خارجية وعمليات إرهابية.
> الجدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مع مجموعة من ممثلي الفلاحين على مستوى الجمهورية مساء أمس الإثنين.

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