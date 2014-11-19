اعلان حالة الطوارئ غرب نيويورك بسبب الثلوج

اضطر أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك لاعلان حالة الطوارئ بعد ان تعرضت مناطق شاسعة من غرب الولاية الى عاصفة ثلجية شديدة.

كما اعلن كومو استدعاء قوات الحرس الوطني لمساعدة سكان غرب الولاية العالقين بسبب اجتياح الثلوج والذي بلغ ارتفاعه اكثر من اربعة اقدام في بعض المناطق.

وقال حاكم الولاية انه تم نشر نحو 150 من قوات الحرس الوطني وعدد من الطيارين وذلك للمشاركة في اغاثة سكان مدينة بافالو الواقعة غرب نيويورك والتي ضربتها عاصفة ثلجية لمدة اكثر من 15 ساعة متواصلة بمعدل بوصة او اثنتين كل ساعة تسببت في انخفاض الرؤية واختفاء العديد من ملامح المدينة التي تعد من اكبر المدن الاقتصادية في الولايات المتحدة.

ودعا حاكم الولاية سكان مدينة بافالو بالبقاء في المنازل وتجنب السير في الطرق وذلك لتمكين قوات الحرس الوطني من اداء عملهم ومساعدة العالقين.

وكانت درجات الحرارة قد انخفضت في جميع الولايات الامريكية الخمسين يومي الاثنين والثلاثاء حيث بلغت الى ادنى حد لها منذ عشرين عام وقد وصلت الى اقل من الصفر في بعض الولايات اي اقل من معدلاتها في ذلك الوقت من العام بنحو ما بين سبع وعشر درجات.

أ ش أ