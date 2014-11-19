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محافظ سوهاج يتفقد محطة تخفيف الضغط للغاز الطبيعي بطهطا

  • مصر
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تفقد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج الثلاثاء يرافقه المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة ومحمد عبدالحميد إمبابي رئيس مدينة طهطا محطة تخفيض الضغط بمدينة طهطا والتي تقوم بتوصيل الغاز الطبيعي لمنازل مدينة طهطا تمهيدا لضخ الغاز لخمسة آلاف وحدة سكنية بالمدينة .

وصرح المحافظ أنه تم توصيل الغاز الطبيعي ل 22 ألف وحدة سكنية هذا العام بأربع مراكز هي «سوهاج، طهطا، جرجا، أخميم» وأشار أنه من المنتظر توصيل الغاز الطبيعي لنفس العدد أو أكثر لباقي مراكز المحافظة العام المقبل.

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