طوارئ وإجراءات احترازية لرصد ظهور «أنفلونزا الطيور» بسوهاج

رفعت مديرتي الصحة والطب البيطري بمحافظة سوهاج درجة الاستعداد لرصد ظهور أي حالات إصابة بفيروس أنفلونزا الطيور.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعال وكيل وزارة الصحة بسوهاج «للمصري اليوم» أنه لا توجد أي حالات إصابة بالمحافظة، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير لرصدي أي حالة إصابة بالمرض.

وأضاف أنه تم عمل غرفة عمليات بالمديرية تعمل 24 ساعة لترصد ظهور حالات إصابة من مختلف المستشفيات بالمحافظة بالفيروس.

ولفت وكيل وزارة الصحة أنه تم توفير كافة الأدوية والأمصال في جميع مستشفيات الحميات والمستشفيات العامة والمركزية والقروية على مستوي المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد البدري محمد ،مدير عام الطب البيطري بسوهاج أنه تم اتخاذ كافة التدابير لمنع ظهور المرض.

وأضاف أن المديرية ستقوم خلال الأيام المقبلة بعمل ندوات إرشادية بقرى ومراكز المحافظة .

ورصدت «المصري اليوم» قيام العديد من ربات المنازل بالقرى بذبح ما لديها من طيور عبر ترد ظهور المرض من خلال شاشات التلفيزيون خوفا من الإصابة بالعدوى.