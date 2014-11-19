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ضبط 4 قطع سلاح و3000 قرص تامول مخدر خلال حملة امنية بقنا‎

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ضبط 4 قطع سلاح و3000 قرص تامول مخدر خلال حملة امنية بقنا‎ ضبط 4 قطع سلاح و3000 قرص تامول مخدر خلال حملة امنية بقنا‎

فى اطار خطة العمل مديرية امن قنا التى تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها  وتعقب الجريمة والكشف عن مرتكبيها قامت حملة مكبرة بدائرة المديرية مدعومة بمجموعات قتالية من ادارة قوات الامن وعقب تقنين الاجراءات أسفرت نتائجها عن الاتى :-

اولاً :- مركز شرطة ابوتشت :-1- محمد عبد الرازق احمد عبد النعيم سن 27 مزارع ومقيم بدائرة المركز وبحوزته بندقية اليه عيار 7.62×39 مم بالخزينة الخاصة بها .

2- محمود ايمن تغيان محمد سن 58 عامل ومقيم بدائرة المركز وبحوزته بندقية اليه عيار 7.62×39 مم بالخزينة الخاصة بها .

3- ناصر عبد الرحيم امين احمد سن 40 عامل ومقيم بدائرة المركز وبحوزته عدد 3000 قرص من مخدر عقار التامول .

ثانياً :- مركز شرطة فرشوط :-

1- عبد الرحمن محمد توفيق اسماعيل سن 18 ومقيم بندر فرشوط وبحوزته بندقية خرطوش محلى الصنه عيار 12 مم .

2- شنودة لطيف فهمى دوس سن 35 صاحب مكتبة ومقيم مدينة فرشوط وبحوزته فرد روس محلى الصنع عيار 7.62 ×39 مم وكذا عدد 50 قرص مخدر من عقار التامول .

3- محمد منصور عبد الغنى محمد سن 25 عامل ومقيم دائرة المركز السابق اتهامه فى عدد 6 قضايا خطف -سلاح ابيض – ضرب اخرهم القضية رقم 2013/2135 ادارى مركز فرشوط خطف .

4- احمد سيد حسن الراوى سن 27 نجار ومقيم دائرة المركز المطلوب ضبطهما واحضارهما فى القضية رقم 2014/3152 ادارى مركز شرطة فرشوط حريق عمد .

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

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