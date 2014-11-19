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بالصورة .. ضبط احد طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية وبحيازته بندقية آلية بسوهاج‎

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بالصورة .. ضبط احد طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية وبحيازته بندقية آلية بسوهاج‎ بالصورة .. ضبط احد طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية وبحيازته بندقية آلية بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن س هاج اخطار من مركز شرطة سوهاج من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية قلفاو - دائرة المركز بين كل من أحمد محمد مزيد السيد وشهرته “حماده مزيد ” وعدد “4 ” آخرين [ طرف أول – عائلة مزيد ] و  أيمن زيدان أحمد مهران وعدد 3 ” آخرين [ طرف ثان – عائلة عويضه ] وجميعهم ” أبناء
> عمومة ” بسبب خلافات الجيرة .

قام علي أثرها الطرفان بتبادل إطلاق أعيرة  نارية في الهواء بقصد التهديد ” دون حدوث ثمة إصابات بأحد ” وقد أسفرت جهود ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الأول من الطرف الثاني.
> قام ضباط وحدة مباحث المركز باستهداف طرفي المشاجرة وتم ضبط  محمد صابر أحمد محمد مزيد ” وشهرته خالد ” سن 22 سائق – ويقيم بذات الناحية [ ينتمي للعائلة الأولي ] وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62×39 وبها خزينة بداخلها عدد ” 6 ” طلقات من ذات العيار .

كلفت إدارة البحث الجنائي بضبط باقي المتهمين .

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