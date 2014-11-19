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إصابة شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في «بيتين» شرق رام الله

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أصيب شاب، مساء الثلاثاء، برصاص مستوطن في قرية «بيتين» شرق مدينة «رام الله» بالضفة الغربية المحتلة بالقرب من الشارع الالتفافي (شارع 60).

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الشاب «إبراهيم ضراغمة» (19 عاما) أصيب برصاص مستوطن في فكه ووصفت حالته ب «المتوسطة» ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة «رام الله».

ومن جهة أخرى، أفاد محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان «محمد محمود» بأن قاضي محكمة الاحتلال في القدس رفض تسليم جثماني «غسان أبوجمل» (27 عاما) و«عدي أبوجمل» (22 عاما) اليوم اللذين قضيا نحبهما فجر اليوم في الهجوم على كنيس يهودي غربي القدس المحتلة.. متذرعا ب «الأسباب الأمنية».

وقال المحامي «محمود» في بيان صحفي، مساء الثلاثاء، إن قرار القاضي جاء بعد أن ادعت مخابرات الاحتلال أن الوقت ما زال مبكرا لتسليم الجثمانين وأن الفحوصات والإجراءات الأمنية لم تتم بعد.

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