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أحمد حسن : المنتخب تعرض لظروف صعبة

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أحمد حسن : المنتخب تعرض لظروف صعبة أحمد حسن : المنتخب تعرض لظروف صعبة

اكد احمد حسن مدير ان الفريق تعرض لظروف صعبة فى الفترة الاخيرة وكانت الاصابات قد ظربت الفريق بقوة ونتج عنها خروج الحارسين احمد الشناوى وشريف اكرامى ومشاركة محمد صبحى بجانب الحضرى فى فترة لا تزيد عن اربعة شهور .

بينما ظل الحضرى الحارس الوحيد لمصر طيلة اربع سنوات من 2006 وحتى 2010 ونال المنتخب الفوز بثلاث بطولات افريقية .

واضاف الصقر انه طالب اللاعبين بضرورة اللعب بروح فنية عالية امام تونس لانهم يلعبون باسم وهذا له معنى كبير فى نفوسنا جميعا .

وقال حسن :” ان الفوز على تونس أمر مهم بغض النظر عن حسابات التأهل للنهائيات الافريقية “.

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