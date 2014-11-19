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أمير الرياض يبحث موضوع حماية حقوق المستهلك وعمل المدن الصناعية

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أمير الرياض يبحث موضوع حماية حقوق المستهلك وعمل المدن الصناعية أمير الرياض يبحث موضوع حماية حقوق المستهلك وعمل المدن الصناعية

    اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في قصر الحكم أمس، بمعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومدير عام الهيئة للمدن الصناعية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد ووكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك فهد بن عبد الرحمن الجلاجل وأمين عام لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة حمزة العسكر.

ونوقش خلال الاجتماع أبرز الموضوعات المتعلقة بحماية حقوق المستهلك إضافة إلى استعراض واقع ومستقبل عمل المدن الصناعية بمنطقة الرياض وتحفيزها من أجل بناء بيئة صناعية واستثمارية واعدة.

تطرق الاجتماع إلى ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها ودعم حملة كفاءة الطاقة بالمملكة، باعتبارها جزءاً من المشاريع الريادية في المحافظة على الثروة الوطنية التي تعزز التنمية والاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سليمان القناص.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة.

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