متعب بن عبدالله يبدأ زيارة رسمية لواشنطن

الرياض - واس

غادر صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني الرياض امس، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها من معالي وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، حيث يبحث سموه أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة وسبل تعزيزها. وكان في وداع سمو وزير الحرس الوطني بمطار الملك خالد الدولي، معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن وكيل الحرس الوطني لشؤون الأفواج، ومعالي المستشار في مكتب وزير الحرس الوطني الفريق فيصل بن عبدالعزيز بن لبدة، ورؤساء الهيئات العسكرية وقادة الألوية وأمراء الأفواج، ومدراء الإدارات، وكبار المسؤولين في وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين.