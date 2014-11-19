الأمير مقرن: التعاملات الإلكترونية يجب أن تعم جميع مفاصل الدولة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار، المبعوث الخاص لخادم الحرمين، والرئيس الفخري للجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية، عن توجه الجمعية تحويل "موسوعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العربية للمحتوى الصحي" لتكون عالمية، وذلك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "حفظة الله".

جاء ذلك خلال رعايته أمس حفل افتتاح المؤتمر السعودي الخامس للصحة الإلكترونية الذي تنظمه جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في الرياض. ولدى وصول سمو ولي ولي العهد كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومعالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، ومعالي المدير العام التنفيذي لشؤون الصحة بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي.

وقال سموه مجيباً على سؤال ل"الرياض": "هناك رغبة في أقاليم عديدة من العالم للاستفادة من الموسوعة ومعلوماتها الموثوقة، ولذلك ستتم ترجمة المحتوى إلى عدد من اللغات المهمة لزيادة انتشار الموسوعة".

ولفت سمو الأمير مقرن في إجابته عن سؤال "الرياض" حول "موسوعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العربية للمحتوى الصحي": إنها انتشرت على نطاق واسع، وزار موقعها 21 مليون شخص اطلعوا على 100 مليون صفحة من محتويات الموسوعة".

وعبّر سموه في كلمة ألقاها امام الحضور عن تطلعاته بأن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المأمولة وأن يخرج بتوصيات إيجابية وفاعلة تساهم في تفعيل وتطبيق آليات الصحة الإلكترونية على الوجه الأتم في هذا المجال التقني المرتبط بشكل مباشر بصحة الفرد والمجتمع.

وقال سمو ولي ولي العهد إن انعقاد هذا المؤتمر "المؤتمر السعودي للصحة الإلكترونية" للمرة الخامسة يصور جزءا مما تشهده المملكة ولله الحمد في مرحلة البناء والتطوير على كافة الأصعدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله.

د. القناوي: في عام 2014 أصبح معدل الزوار اليومي للموسوعة 50,000 زيارة

وخص سموه بالذكر المجال الصحي الذي يلقى عناية ودعم ومتابعة مستمرة من ولاة أمرنا – حفظهم الله – لتوحيد الجهود والأهداف والآليات من أجل تفعيل التعاملات الإلكترونية في جميع القطاعات.

وزاد: "إنني ومن هذا المنبر أتطلع لرؤية حرص الجهات ذات العلاقة على تأهيل كوادر وطنية تساهم في رفع الخدمات الصحية الإلكترونية المقدمة للمواطن السعودي أسوة بالتجربة الرائدة لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية والتي بادرت بتأهيل أبناء وبنات الوطن وتسليحهم بالعلم والمعرفة من خلال إنشاء كلية المعلوماتية الصحية وتصميم عدد من برامج الدراسات والدراسات العليا في هذا المجال".

وشدد سمو الأمير مقرن على أهمية تطبيق التقنية الإلكترونية في مجال الرعاية الصحية وتأثيرها على أمورنا الحياتية بشكل عام ولاسيما الحياة الصحية لكل مواطن.

وتابع: "تعتمد هذه الأنظمة على عدد من الجهات ذات العلاقة مثل القطاع الصحي وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع التخطيط والاحصاء وقطاع الإعلام، ناهيك عن القطاعات غير الحكومية المهتمة بتطوير هذا المجال الهام وفق خطط استراتيجية تهدف إلى تطوير نظام التعاملات الإلكترونية والرفع من قدرته على استيعاب ومواكبة كل جديد والحرص على ضمان جودة عالية تعنى بصحة المريض ورعايته وفقاً للمعايير المدعومة بنظام صحي إلكتروني".

من جهته شكر الدكتور بندر القناوي مدير عام جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية سمو الأمير مقرن على تبنيه فكرة موسوعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العربية للمحتوى الصحي، وقال:" تشرفنا جميعاً بأن تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله، ومتابعتكم الشخصية للمشروع، ومباركتم الكريمة بتدشين المرحلة الاولى للموسوعة خلال انطلاق المؤتمر الرابع في العام 2012م، لتصبح بذلك أول موسوعة عربية إلكترونية للمحتوى الصحي، متاحة ل 300 مليون مستخدم عربي حول العالم.

واضاف القناوي: "وبعد عامين من إطلاق المرحلة الأولى، فقد استمرت الجهود الحثيثة لإكمال المرحلة الثانية والثالثة التي تم فيها تطوير العديد من الإضافات: ومنها تطبيق الموسوعة الصحية للهواتف المحمولة، وبرنامج مسكتشف الأعراض من جامعة هارفرد، وإضافة أكثر من 350 صفحة شهرياً لمحتوى الموسوعة".

واشار "القناوي" الى ان عدد الزوار للموسوعة في تزايد مستمر، موضحا انه في عام 2012 كان عدد الزيارات 850,000 زيارة، وفي عام 2013 وصل العدد إلى 14 مليون زيارة، أما في عام 2014 فأصبح معدل الزوار اليومي للموسوعة 50,000 زيارة يومياً من المملكة ومصر والجزائر والمغرب وبقية أقطار الوطن العربي. الأمر الذي يؤكد أن عدد الزوار السنوي سيتجاوز الثلاث مئة مليون زائر بإذن الله بنهاية العام الجاري".

من ناحية اخرى، قال الدكتور الدكتور بندر الحقباني المدير العام لخدمات تقنية المعلومات والمعلوماتية الصحية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية ان "الجمعية" حرصت في هذا المؤتمر ان تولي هذه التحديات اهتماما كبيرا وذلك بمناقشتها كمحاور رئيسية في جلسات هذا المؤتمر من قبل الخبراء العالميين والسادة المشاركين بأوراق العمل حيث ستتم مناقشة أفضل الطرق في تطبيق الصحة الإلكترونية، واستخدام التقنية المساعدة في العملية الطبية، توسيع نطاق الخدمات الطبية باستخدام تقنيات التشخيص والمتابعة الطبية عن بعد، تطوير قاعدة البيانات الطبية واستخدام التحليل الذكي، تطوير تعليم المعلوماتية الصحية، واستخدام ودور شبكات التواصل الاجتماعي في رفع الوعي الصحي.

وبين "الحقباني" ان جلسات هذا المؤتمر سوف تقدم من قبل نخبة من الباحثين والمتخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، كندا، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، باكستان والإمارات العربية المتحدة.

وفي نهاية الحفل كرم سمو الأمير مقرن أعضاء الجمعية السعودية للمعلوماتية الصحية في دورتها السابقة، ثم تسلم درع الرعاية سلمها الدكتور بندر القناوي، عقب ذلك افتتح المعرض المصاحب للفعاليات.